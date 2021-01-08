В Тюменской области волонтеры активно помогают социальным службам, которые помогают людям во время действия карантинных мер.В связи с условиями повышенной готовности в регионе появился новый вид добровольчества – «соседское волонтерство». Активные соседи помогают пожилым людям, которые нуждаются в помощи. Такое волонтерство включает в себя не только доставку необходимых товаров, но и помощь по дому или другие повседневные дела.Социальные службы организовали психологическую помощь для адаптации тюменцев к новым условиям. За год такая помощь оказана более чем трем тысячам горожан. Помимо этого, в период самоизоляции около 65 тысяч жителей города воспользовались организованной вместе с медработниками доставкой лекарств по рецептам врачей на дом.Также с июля 2020 года была организована доставка лекарственных препаратов на дом для людей с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, которые проходили лечение на самоизоляции. Такую помощь на начало декабря получили более 24 тысяч человек.