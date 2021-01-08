Новогодняя ночь - пора чудес. В бой курантов каждый человек старается загать заветное желание. Руководитель службы семейного консультирования областного центра профилактики и реабилитации Ольга Яковлева рассказала изданию «Тюменская область сегодня» о чем мечтают жители Тюмени.Очень часто в списке обещаний можно заметь желание меньше подвергаться стрессам или проявлять больше заботы о близких.Ольга Яковлева подчеркнула, что обещания можно разделить по гендерному признаку.- Обещания мужчин больше связаны с профессиональной сферой, со сферой бизнеса, с финансовой сферой, например, найти новую высокооплачиваемую работу, купить новый автомобиль, открыть новое дело, зарабатывать много денег, - рассказала о мечтах тюменских мужчин Яковлева.У прекрасного пола обещания более приземленные:- Женские общения связаны с внешностью, с личной жизнью, например девушки обещают себе стать более стройными, найти новый стиль, новый удачный выбор прически, - пояснила психолог.Работа над данными себе обещаниями позволяет людям чувствовать себя позитивнее.- Традиция давать себе обещания в Новый год является многовековой. Она структурирует нашу жизнь, делает ее более осознанной, более наполненной. Поскольку озвученное обещание - наполовину решенная задача. С новым годом, с новыми обещаниями, дорогие тюменцы и жители региона, - поздравила тюменка.