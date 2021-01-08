Екатерина Куценко, студентка Института наук о Земле ТюмГУ, создает маршрут по городу, чья история бесконечно богата. Специальный гид по Тобольску находится на этапе разработки.– А ведь город обладает большим историко-культурным потенциалом, там много отлично сохранившихся объектов, которые приглянутся туристам из любых концов России. Структурированного приложения пока нет, есть лишь много информации, которую нужно привести в удобный вид и интерактивно представить, – поделилась девушка.Екатерина Куценко с энтузиазмом взялась за воплощение задумки. В настоящий момент идет сбор и систематизация информации.На сегодняшний день, Екатерина занимается сбором информации о городе декабристов.– Мы решили поторопиться и создать черновой вариант приложения в 2021 году, – поделилась планами студентка.Приложение, которое разрабатывает Екатерина, поможет туристам, которые предпочитают путешествовать самостоятельно.Приложение будет содержать всю нужную информацию для гостей города: объекты с иллюстрациями и описанием, что поможет туристам быстро и с удобством проложить маршрут по самым интересным местам Тобольска.