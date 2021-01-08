В Тюмени зарегистрировано за сутки 156 человек с новым коронавирусом. За весь период пандемии зафиксировано и лабораторно подтверждено 23 652 случаев COVID-19.Под наблюдением врачей остаются 9 131.8 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 5 детей заболели (из общего числа заболевших).За минувшие сутки от коронавируса не умерло не одного человека. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 207 человек. За сутки вылечились ещё 152 человека, за весь период пандемии выздоровели 23 147 тюменцев.За последние сутки в России выявлено 23 652 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 454 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 21 677 человек.