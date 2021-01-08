В 2020 году команда мультицентра «Контора пароходства» запустила серию интерактивных маршрутов по городу «Мартин, проводи!». Они стали альтернативным видом досуга в условиях пандемии, а также возможностью развить региональный туризм и посмотреть на Тюмень под новым углом.Общение происходит в приложении Telegram, за четыре месяца к чат-боту присоединились 2807 тюменцев. Всего вышло 6 маршрутов. Так, «Около Конторы» состоит из историй людей, которые живут на улицах, расположенных у реки.«Вау, какая стенка» расскажет о смыслах стрит-артов фестиваля уличной культуры «Морфология улиц».«Как дома» — об истории «Конторы пароходства»: какой она была раньше и что в ней происходит сейчас.«Сказки на ночь» погрузит в 1986 год с помощью воспоминаний двух уже пожилых людей.«Чудо возле дома» познакомит с необычными случаями тюменцев, которые ассоциируются у них с понятием «чудо». Кроме того, был выпущен маршрут по выставке о глобальных проблемах человечества на ситибордах, которая проходила в проекте «Арт-резиденция».— Максимальное погружение в истории, которые мы зашили в маршруты, помог осуществить выбранный нами формат. Открыв чат-бот, вы увидите не большие абзацы текста, а видеоролики, аудиофайлы, интерактивные игры и даже запись звонков с людьми, о ком мы рассказываем в гидах, — отмечает руководитель проекта Мария Копытова.Персонажем гида выступил моряк Мартин — прототип героя Мартина из романа Джека Лондона «Мартин Иден», который любит познавать мир и делиться этим с окружающими. Его озвучил тюменец, актер и режиссер Петр Юнкер.— Когда мы думали о типаже персонажа при создании гида, сразу знали — нам нужен тот, кто, рассказывая историю, сам только узнает ее, проникается, интересуется, а не просто повествует, — делится Мария.