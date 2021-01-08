В Тюмени появилось пространство для дискуссий. Проекту дали тематическое название \\"Пространство Политика\\". В дискуссиях сможет принять участие любой желающий. Темами для разговоров становятся политика, общественные вопросы, искусство и мировые проблемы. Подобные проекты существуют лишь в нескольких городах нашей страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.Открытие площадки было в октябре 2020 года. Тюменская команда выступила с инициативой создать данный проект, ведь по их мнению, именно такого пространства не хватало в таком студенческом городе, как Тюмень.В декабре в Тюмени начал работу Дебар: это когда в баре обсуждают серьезные темы в неформальной обстановке.\\"Пространство Политика\\" делает акцент на свободу слова. Участники дискуссий могут высказываться обо всем, но с уважением. Организаторы проекта готовы помогать в реализации идей, которые разделяют.Проект продолжит свое развитие в 2021 году. Организаторы намерены запустить проект \\"ЗаГраницы\\", в рамках которого будут обсуждать опыт зарубежных стран. Помимо этого появится новый формат встреч - \\"Пространство Кино\\". На таких мероприятиях тюменцы будут смотреть и обсуждать документальные фильмы.