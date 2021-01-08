Сложно представить современную ухоженную девушку без красивого маникюра. Но зимой появляется проблема, связанная с такой красотой. Маникюр держится гораздо меньше, чем в теплое время года. Часто ногти начинают отслаиваться.Елена Карева, мастер по маникюру, поделилась с корреспондентом «Мегатюмени» в чем заключается основные проблемы зимнего маникюра. Одной из таких причин является излишняя влага. В настоящее время многие представительницы прекрасного пола носят медицинские перчатки: кто-то для работы, кто-то для защиты от вирусов. Из-за долгого использования возникает эффект «сауны»: руки потеют, создается парниковый эффект. Ногти – пористая структура, которая впитывает влагу легко и расширяется.По этой причине гель-лак деформируется под новую форму ногтей. После того, как перчатки сняты в помещении, ногти начинают сохнуть, «отдавая» накопленную влагу атмосфере. Во время этого процесса покрытие ногтей уже не может вернуться в прежнюю форму, следовательно возникает деформация гель-лака.Второй причиной недолгого ношения маникюра является механическое воздействие. Гель-лак легко повредить при любом взаимодействии с водой или неаккуратном ношении.