В настоящее время в Тюменской области много внимания уделяется стимулированию активного долголетия людей пожилого возраста. В жизнь общества активно вводятся программы и мероприятия, поддерживающие социальную и экономическую сферы жизни пенсионеров.В области активно развиваются объединения, направленные на организацию полезного время провождения и раскрытие творческого потенциала.В условиях повышенной готовности, добровольцы старшего поколения перешли к деятельности в онлайн режиме. В дистанционных акциях пожилых волонтеров приняли участие более 3000 человек.Департамент социального развития Тюменской области сообщил, что на сегодняшний день около 45% пожилых жителей Тюменской области являются участниками межведомственных проектов, направленных на создание условий для активного долголетия. Три года назад, число заинтересованных пенсионеров было в три раза меньше.В 2020 году традиционный Форум «На 55 с плюсом» впервые прошел в онлайн-формате.Мероприятие посвящено международному дню пожилых людей. В связи с эпидемиологической обстановкой формат форумы был в виде телемарафона. Его участниками стали около 66 тысяч жителей региона.