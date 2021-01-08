Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области рассказал о национальном проекте «Международная кооперация и экспорт». Увеличение объемов экспорта одно из важнейших направлений работы правительства.В 2020 году число экспортеров заметно увеличилось. За 9 месяцев прошедшего года оно увеличилось со 178 до 186, в том числе средних и малых предприятий со 125 до 132.Новый инструмент поддержки - организация закупочных сессий крупных нефтегазовых компаний, работающих за рубежом.В декабре 2020 года для тюменских экспортно ориентированных предприятий прошла первая онлайн встреча с руководством АО «Зарубежнефть» и ее структурными подразделениями. Свою продукцию презентовали 15 тюменских компаний: «ГМС Нефтемаш», «Тюмень-Прибор», «Сибтехнология», «Геонафт», «ГРОМ» и другие.Также на онлайн мероприятие Тюменский «Международный институт дополнительного образования»презентовал программу по обучению повышению квалификации инженеров нефтегазового комплекса.Организация «Зарубежнефть» выразило заинтересованность в сотрудничестве с тюменскими предприятиями.Антон Машуков, директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, считает, что у местных нефтесервисных и нефтепромышленных компаний есть потенциал в развитии регионального экспорта.