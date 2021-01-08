На Руси в этот день отмечали бабий праздник под названием День повитух. Также этот день известен, как праздник каш.Сегодня, 8 января, в Тюмени переменная облачность, преимущественно без осадков, днём в северных районах местами умеренный снег, ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с, температура ночью -22…-27, местами до -32, днём -15…-20.Женщины вместе со своими детьми и с подарками шли к повитухам, которые помогали им при родах. В замен повитухи угощали гостей кашей.Помимо этого, 8 января олицетворяют и другие приметы: Если поутру синички кричат — к вечеру будет мороз;Если галдят вороны — быть снегопадам и метелям.Если каша в печи подрумянилась - к обильному снегу.Также считалось, что ясная погода в этот день обещает хороший урожай проса.