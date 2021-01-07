Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 7 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 157 человек, включая семерых детей, с начала периода - 24 463.По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки выздоровели 148 человек, за весь период - 22 995. На ИВЛ находятся 10 пациентов на ИВЛ, 9 122 человека остаются под медицинским наблюдением, 679 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 207 пациентов с COVID-19.За последние сутки в России выявлен 23 541 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 11, 4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 506 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 23 729 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 332 142 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксирован 60 457 летальных исходов, выздоровели 2 709 452 человека.