С первых дней Нового года в Голышмановском городском округе проходит профилактическая работа в местах проживания многодетных семей и других социальных групп: сотрудники МЧС России ежедневно посещают дома земляков.Так, инспекторы государственного пожарного надзора совместно с представителями социальной службы и полиции напоминают жителям района о важности соблюдения правил пожарной безопасности. А именно, рассказывают о правильном обращения с источниками открытого огня, проверяют наличие пожарных извещателей и их исправность. Особое внимание уделяется печному отоплению. Каждому из проинструктированных вручаются информационные памятки о правилах эксплуатации печей и дымоходов.Напоминаем, что в декабре 2020 года в селе Петелино Ялуторовского района случился страшный пожар, в котором погибли трое маленьких детей. На момент возгорания малыши находились дома одни. Мать в это время отлучилась в магазин.