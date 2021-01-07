В четверг, 7 января, тюменцев ожидает переменная облачность, поздним вечером начнется снег. Весь день будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.Ночью температура воздуха опустится до -30 градусов, днем потеплеет до -26.Сегодня отмечается один из важнейших христианских праздников - Рождество Христово. Считается, что в этот день молодым девушкам нельзя гадать, иначе они прогадают свою судьбу. В ночь на Рождество нельзя купаться, лучше это сделать заранее. Запрещается выполнять домашнюю работу и стричься.Кроме того, хозяину дома нельзя покидать праздничный стол раньше гостей, иначе весь год он будет неприкаянным. Не стоит ставить на стол пустую посуду, охотиться, употреблять алкоголь и ссориться.Если в этот день наступила оттепель, то весна будет ранняя. Чем больше снега на улице, тем благоприятнее сложится год. Если кошка свернулась в клубок - грянут морозы.