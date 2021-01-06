В 2021 году будет множество астрономических явлений, но главные, по мнению астрологов, это – кольцеобразное, полное солнечные и полное лунное затмения. Полное лунное затмение произойдет 26 мая.По информации «Moi-portal.ru», 2 августа Сатурн максимально сблизится с нашей планетой. В телескопе или через профессиональный бинокль его кольца смогут посмотреть все жители планеты.С 10 по 20 августа тюменцев будут радовать Персеиды. Пик метеорного потока ожидается с 12 по 14 августа. Астрономы отмечают, что можно увидеть сотни метеоров в час, сфотографировать их или загадать желание.Сезон главных астрономических явлений закроется 4 декабря. В этот день ожидается полное солнечное затмение, но увидеть его можно будет только в Антарктиде.