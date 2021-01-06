Оказывается, посещение стоматолога требует определенной подготовки, особенно если это не просто профилактический осмотр, а лечение или удаление зуба. Врач – стоматолог-терапевт Татьяна Хандюкова рассказала, как подготовиться к консультации специалиста.По словам врача, на процедуры на голодный желудок лучше не приходить, так как анестезия содержит адреналин. Он сужает сосуды, из-за чего у человека может закружиться голова, упасть давление и даже возникнуть тошнота. Если пациент принимает таблетки, о них тоже стоит рассказать доктору, так как болезнь, которую лечат, может оказаться ключиком к проблемам с полостью рта. Из-за антибиотиков или препаратов железа на зубах может появиться налет.– Если пациент за несколько часов до посещения доктора выпил такую таблетку, анестезия может плохо подействовать. Кстати, так же может быть и после употребления алкогольных напитков. Если сильно болит зуб и человек планирует через пару часов обратиться за врачебной помощью, стоматологи советуют потерпеть и не принимать обезболивающие, чтобы не смазать клиническую картину. Это поможет доктору правильно поставить диагноз и назначить лечение, – отметила Хандюкова.Курильщикам непременно нужно рассказать стоматологу о своей вредной привычке, чтобы гигиенист мог дать правильные рекомендации по уходу за зубами, чтобы на них быстро не появлялись налет и зубной камень, передает «Мегатюмень».