Жители Тюмени посетят выставку под названием «Время и деньги», которую откроет Банк России в Музейном комплексе имени И. Я. Словцова в феврале 2021 года. Она приурочена к 160-летию регулятора.По информации Центробанка, посетителям покажут редкие древние монеты и банкноты, а также фотографии необычных предметов, которые использовались для хранения и перевозки ценностейК своему юбилею Банк России подготовил цикл выставок в 45 городах страны. Среди них «Время и деньги», «Монеты славы», «Истории Победы», «250 лет российским бумажным деньгам». Они пройдут зимой 2021 года и могут сопровождаться лекциями и мастер-классами, экспонированием предметов региональных музеев, передает «Тюменская линия».