В Театральном центре «Космос» 8 и 9 января покажут перформанс «Пусть они всегда танцуют». Подростки прямо со сцены поделятся переживаниями на тему семьи.Для постановки был приглашен режиссер из Санкт-Петербурга, один из основателей первого игрового лагеря «Нить Ариадны» Иван Куркин. Актерами стали участники театральной мастерской «ТеМа», занятия которых проходят на базе «Космоса». Оттолкнуться решили от повести Ульфа Старка «Пусть танцуют белые медведи», в которой главный герой переживает развод родителей.– Тема развода родителей табуирована, о ней не принято говорить. В ходе работы ребята делились своими историями, и многие признавались, что никогда об этом не говорили со сверстниками. От этого сама работа приобрела максимально личный характер. В самом спектакле видно, что это очень драматичный и травматичный опыт для подростка, – рассказал режиссер Иван Куркин «АиФ - Западная Сибирь».