Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 6 января 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 159 и составило 24 306 человек.За последние сутки в России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 445 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 23 055 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлен 3 308 601 случай ковида в 85 регионах. За весь период зафиксирован 59 951 летальный исход, выздоровели 2 685 723 человека.