В Тюменской области отмечается положительная динамика роста численности семей и семей с детьми за последнее десятилетие. Так, их количество увеличилось более чем в два раза и достигло отметки почти 250 тысяч, при этом более 105 тысяч семей – молодые.Ежегодно тюменские семьи участвуют и побеждают во всероссийских конкурсах. В 2020 году в конкурсе «Семья года» в номинации «Молодая семья» победителями стала семья Чаюн из Тюмени.– Применяемые в Тюменской области технологии работы с семьей и детьми получили признание и одобрение на федеральном уровне и получают финансовую поддержку министерства просвещения России и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – сообщили в департаменте социального развития региона.По информации ведомства, в ноябре 2020 года на XI Всероссийском форуме «Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства» Тюменская область признана лидером в двух номинациях: «Ценю жизнь» и «Лидеры выставочных коммуникаций».