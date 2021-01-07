В Тюменской области намерены сохранить объемы дорожных работ в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоит отметить, что в 2020 году, из 700 отремонтированных километров, 189,88 были выполнены именно благодаря нацпроекту. В том числе это дороги местного и регионального значения, как в составе Тюменской агломерации, так и за ее пределами.Также по итогам года удалось достигнуть целевых показателей нацпроекта, а именно увеличить нормативное состояние сети Тюменской агломерации на 0,8 процентов - с 80,9 процентов до 81,7 процентов. А нормативное состояние региональной сети Тюменской области на 0,2 процентов - с 61,92 процентов до 62,12 процентов.В 2021 году объемы ремонта останутся на прежнем уровне, особое внимание будет уделено мерам, направленным на безопасность дорожного движения. В их числе: ликвидация аварийно-опасных участков, мест концентрации ДТП и снижение смертности на дорогах.