В Тюменской области хотят создать предприятие по изготовлению световых умных панелей для жилых домов в арктическом регионе.Как сообщает Тюменский государственный медицинский университет, ученые вуза получили грант в размере 150 миллионов рублей, который пойдет на господдержку исследований в рамках развития межрегионального Западно-Сибирского научно-образовательного центра.Предприятие появится в результате реализации проекта «Внедрение антропоцентрического освещения в домах и на рабочих местах жителей Арктики и субарктики для улучшения здоровья, сна и работоспособности (LigtArctic)». «Умное освещение» автоматически будет настраиваться на нужный диапазон, распределять свет в течение суток и регулироваться в соответствии со световым режимом на улице.По данным ученых, неправильное распределение искусственного освещения в условиях полярной ночи и дня отрицательно влияет на работу биологических часов и состояние здоровья. Также полярный день способствует дефициту сна и не позволяет вырабатывать мелатонин. Если освещение недостаточное или избыточное, происходит разбалансировка биоритмов человека.Кроме того, питание в разные часы и с разным световым режимом может повлиять на массу тела. В связи с этим ученые разработают алгоритм и проведут мониторинг суточной динамики физиологических параметров, учитывая циклы сна и бодрствования, а также производительности и показателей здоровья. Параметры будут измерять при помощи дистанционных гаджетов в реальных условиях жизни в течение года.