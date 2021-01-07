По данным регионального МЧС, наиболее частая причина возгораний в автомобиле - короткое замыкание электропроводки, из-за чего машина может сгореть дотла за несколько минут.Потому очень важно вовремя проверять исправность всех систем транспорта, включая топливную. Удостоверьтесь в СТО или самостоятельно, что в авто нет никаких протечек. Также не стоит накрывают двигатель одеялами, кошмой и другими материалами, чтобы его отгореть. С одной стороны это сокращает время прогрева и расход топлива, а с другой - запрещено с точки зрения пожарной безопасности. Топливо попадает на материал, и он воспламеняется.Также машины горят из-за электронагревателей, используемых водителями для предпускового прогрева двигателя. Есть «умельцы», которые применяют самодельные приборы, что недопустимо.Отметим, что основной пик автомобильных пожаров приходится на сильные морозы, когда водители всеми силами пытаются отогреть и запустить свои машины. Делают это и с помощью фенов, электроплит, паяльников и даже разводят костер под авто. Все это может привести к возгоранию. Сотрудники МЧС советуют «отмораживать» машину горячей водой или теплым воздухом.