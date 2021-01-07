По сей день между диетологами не утихает вечный спор - насколько полезны крупы и каши? На чем их лучше варить - молоке или воде? И в какое время их лучше употреблять?Тюменский нутрициолог Артем Трофимов постарался максимально ответить на эти и другие вопросы, касающиеся круп.-Если у вас нормальное усвоение лактозы, молоко хорошо усваивается, то можно варить кашу на молоке, но при этом нужно понимать, что калорийность каши увеличится, - комментирует специалист.Также он рассказал, что не все крупы могут быть полезны для организма. Например манка - это крахмал с минимальными полезными веществами. Так что отдавать предпочтение следует злаковым: овсянка, булугур, ячмень, кукуруза, пшено, перловка и гречка.Часто используемый в блюдах рис тоже считается злаковым растением, однако в нем содержится много углеводов.-Единственное, что в рисе содержится - натрий, который задерживает жидкость. Я, к примеру, ем больше риса, чтобы в моих мышечных волокнах больше задерживалось воды. Таким образом у меня увеличиваются объемы мускулатуры, - говорит Артем.Кроме того, специалист отмечает, что в питании обязательно должно быть разнообразие.- В теле человека живет много разных микроорганизмов и если кормить одним и тем же определенные организмы, то мы выращиваем в себе патогенную микрофлору. Что чревато для здоровья, - уверяет эксперт.По гликемическому индексу овсяная, рисовая, кукурузная и другие каши приблизительно одинаковые, также у них схож углеводный состав. Каши лучше всего есть утром. Они являются сложными углеводами, а это наша энергия. Гликемический индекс в них не высокий, потому глюкоза в крови не поднимется сильно, а съеденная порция не отложится в жировые запасы.-Во время сна человек тратит калории. Так, при весе в 60 кг за шесть часов сна теряет 360 килокалорий, их обязательно нужно восполнить. При этом на ночь каши лучше вовсе не есть, лучше отдать предпочтение белковым продуктам - добавил нутрициолог..