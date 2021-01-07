Травматологи Областной больницы №3 города Тобольска обучились восстановлению сухожильно-связочного аппарата с минимальным количеством разрезов, используя современную артроскопическую технологию.Отметим, что боли в плечевом суставе - распространенная жалоба среди спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, а также пожилых пациентов.Приглашенный ведущий специалист Московской центральной городской больницы Антон Семенов провел обучающий осмотр трех пациентов. Он акцентировал внимание коллег на проведении специальных клинических проб с целью выявления повреждений конкретных сухожилий, связок и мышц, а также выполнил две показательные операции.Артроскопия плечевого сустава помогает выявить очаги повреждений и сшить разрывы сухожилий, отвечающих за движения, полностью устранив нестабильность плеча после вывихов.-В ходе такой малоинвазивной операции можно устранить все повреждения. Она способствует восстановлению функций сустава и купированию боли. При открытой операции можно сделать только часть необходимых действий, так как весь сустав из одного разреза не видно. Несколько надрезов нарушат кровоснабжение. А при помощи артроскопии можно сделать все и сразу с минимальными потерями - окружающие здоровые ткани остаются не поврежденными, - рассказал заведующий травматологическим отделением Областной больницы №3 Алексей Гринь.