В викуловском спорткомплексе завершился ремонт бассейна, начатый осенью 2020 года, акт приемки-передачи подпишут уже в ближайшие дни.Рабочие полностью заменили технологическое оборудование: водопроводные трубы, системы слива, фильтрации и дезинфекции, переливные емкости. Чашу бассейна реконструировали, поменяли изоляционное покрытие. Всего на капремонт ушло более шести миллиардов рублей.По словам начальника отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации Викуловского района Ольги Касторновой, впереди испытания новых систем и анализ воды. Первых посетителей примут в феврале 2021 года. График работы и правила посещения разработают с учетом противоэпидемических требований.Напоминаем, что спорткомплекс открылся открыли в 2007 году, и все это время бассейн был востребован: кроме обычных посетителей, в нем занимались ребята из плавательного отделения местной спортшколы, группы пенсионеров и приезжали отдыхающие в летних лагерях. Также викуловский бассейн отвечает стандартам проведения региональных соревнований. Он включает четыре дорожки по 25 метров, а его максимальная глубина - 1,8 метров.