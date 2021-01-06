В 2020 году все мероприятия, запланированные под офлайн-формат, в начале марта переориентировались на онлайн. Это позволило мультицентру «Моя территория» в Тобольске нарастить онлайн-аудиторию через социальные сети и прямые эфиры с международными, федеральными, региональными и местными спикерами.В июне 2020 года к реализации проекта «Вектор улиц» команда МТ привлекла самих горожан. Во дворах-победителях прошли онлайн-игры «Рифмобол». В рамках того же проекта город посетили три художника из Самары, Екатеринбурга и Ханты-Мансийска, а также команда из Екатеринбурга. Социальный проект «Шанс» впервые запустил в городе обучение наставников для подростков, нуждающихся в поддержке, и провел теоретические и практические занятия для 36 городских активистов.В 2020 году мультицентр привлек внимание к проблеме личной безопасности и с помощью образа человека-соцдистанции напомнил отдыхающим в городском парке о соблюдении необходимых мер. Также общественные пространства Тюменской области поддержали акцию «Спасибо, доктор». Совместно с ГИББД и автошколой мультицентр напомнил тоболякам о важности соблюдения правил безопасного поведения на дороге как со стороны водителя, так и со стороны пешеходов. По улицам проехал образцовый автомобиль, водитель-инструктор в котором комментировал ПДД. А ролик с видеорядом из ДТП со звуками аварий и нелепыми отмазками водителей набрал более 26 000 просмотров.Финальным событием 2020 года для команды мультицентра стало окончание проекта «Молодое поколение». 50 творческих студентов вузов и ссузов Тобольска, а также Вагая и Заводоуковска под руководством региональных наставников смогли развить свои навыки в импровизации, стендапе, хореографии, «ТикТоке», а также за 4,5 часа успели сшить несколько тёплых костюмов, передает «АиФ – Западная Сибирь».