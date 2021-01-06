Тюменские любители оголять щиколотки зимой в последующем могут оказаться в больнице. И не только с простудными заболеваниями.– В долгосрочном периоде у таких модников может появиться патология, связанная с мелкими сосудами. Если у пациента имеются системные заболевания или предрасполагающие факторы, то хождение с голыми ногами может привести в будущем к синдрому Рейно. В дальнейшем у пациента при некомфортной температуре будут холодные ноги в результате спазма сосудов, – рассказал рентгенэндоваскулярный хирург ОКБ №2 Александр Коротких.По его словам, у мужчин среднего возраста может возникнуть тромбангиит, связанный с поражением мелких артерий и вен. Это заболевание могут вызвать сырые и влажные условия, нередко встречающиеся в нашем климате, передает «МегаТюмень».