В Тюмени завершился онлайн-чемпионат Тюменской области по игре «Что? Где? Когда?» среди школьных команд. Участие в турнире приняли 158 команд из 20 муниципальных районов Тюменской области, а также команды ХМАО и ЯНАО.Победителей выявили среди команд 5-7, 8-9 и 10-11 классов в течение трёх игровых дней. Чемпионат для школьных команд 5-7 классов проводился впервые за 20 лет проведения интеллектуальных игр. Он стал самым массовым и собрал более 400 юных знатоков.Все команды видели и слышали ведущего онлайн. Ответы вводились на специальной игровой платформе капитанами команд. Участники отвечали на текстовые и фото-вопросы формата игры «Что? Где? Когда?».Лучше всех с заданиями среди школьников 5-7 классов справилась команда «Советский Союз» (г. Тюмени). Следом за ними расположились знатоки из команды «СССР» (г. Тобольск). Замкнули тройку сильнейших участники из команд «Brainstorm» (посёлок Московский).Самая напряжённая борьба развернулась в зачёте 8-9 классов. Лидер постоянно менялся за игру, а в тройке сильнейших отрыв минимален. Итоговое первое место заняла команда «Шираторидзава» (Тюмень). На втором месте тобольский «гематогенТретье место заняла команда «Ответить за 60 секунд» из Ялуторовска.Последними в борьбу вступили старшеклассники. Их ждали 24 непростых вопроса. Победу одержала опытная команда «Астра Миллениум» из Сургута. Один балл им уступили знатоки из «Тобольска». На третьем месте расположилась команда «Камелот» из Ялуторовска, передает «Мегатюмень».