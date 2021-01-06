В отделении детской хирургии №1 Тюменской областной клинической больницы №2 за год выполняется около 3000 операций детям. Здесь помогают детям с первых дней жизни и до 18 лет. Хирургическое лечение проводится юным пациентам при различных заболеваниях органов грудной, брюшной полостей и забрюшинном пространстве.Работой отделения руководит Михаил Аксельров – доктор медицинских наук, детский хирург высшей категории, главный детский хирург города Тюмени, заведующий кафедрой детской хирургии Тюменского государственного медицинского университета, председатель ассоциации детских хирургов Тюменской области.Под его началом коллектив активно внедряет в постоянную практику новые виды лечения, например, эндоскопические операции при коррекции пороков развития и заболеваний у детей. Кроме того, тюменские врачи и сами разрабатывают оригинальные эффективные методики хирургического лечения.Опыт детских хирургов ОКБ №2 находит признание у коллег. В 2020 году Михаил Аксельров совместно с коллегами из Беларуссии, Ставрополья и Кирова выпустил уникальное руководство «Кишечные стомы у детей». Отдельная глава посвящена эндоскопическим технологиям, передает Ирина Ющенко, пресс-служба «ОКБ №2».