Сегодня, 6 января, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Без осадков.Температура воздуха ночью будет минус 20 градусов, днем – минус 21 – 22. Вечером столбики термометров также покажут 23 – 25 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.6 января все православные народы празднуют Рождественский сочельник. С этого дня наступают Рождественские морозы. Глубоко промёрзшая земля предвещает плодородие. По погоде этого дня предсказывают погоду декабря. Если в этот день тепло - весна будет холодной; метель - к урожаю пшеницы. В народе говорили: \\"Коли на Кутью небо звездисто - богатый приплод скота и много ягод будет\\". Если на сочельник случился снегопад, жди процветания хозяйства в новом году, а если мороз — в семье будет совет да любовь.