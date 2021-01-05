Тюменцам сообщили о штрафах за долгий прогрев мотора у домов. Выхлопные газы могут проникать в квартиры жителей 1-го и 2-го этажей.– Долгое прогревание машины во дворах жилых домов запрещено законом. Пункт 17.2. Правил дорожного движения говорит о том, что в жилой зоне не допускается сквозное движение транспортных средств, учебная езда и стоянка с работающим двигателем. При этом под стоянкой понимается преднамеренное прекращение движения автомобиля на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспорта, – заявил юрист Анатолий Жманько.По его словам, если машина припаркована у проезжей части дороги и двигатель работает продолжительное время, то ответственность за такое нарушение варьируется от предупреждения до штрафа в размере пятисот рублей. Если транспорт во дворе или на придомовой территории, то выписывается штрафа в размере полутора тысяч рублей, передает «АиФ – Западная Сибирь».