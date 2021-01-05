В тюменских селах построят сеть водоотведения. Это позволит сэкономить транспортные расходы на вывоз сточных канализационных вод и, соответственно, снизить стоимость услуг.Новая сливная станция появится рядом с деревней Ушаковка. Этому важному для местных жителей событию предшествовал запуск в эксплуатацию канализационного коллектора, соединяющий поселок Молодежный села Ушаково с городскими сетями водоотведения. Две нитки сетей канализации, протяженностью по 23 километра были построены за рекордные четыре месяца.– Этот объект очень важен не только с точки зрения качества предоставления услуг водоотведения жителям Тюменского района, но и для сохранения экологического ландшафта всего регион, - пояснили в «Росводоканал Тюмень».Теперь экологическому благополучию реки Ушаковка ничего не угрожает, уверены в компании. Все нечистоты по самотечным коллекторам идут к старым КОСам, которые временно выполняют функцию канализационной насосной станции, а оттуда по напорным коллекторам в город на сооружения очистки сточных вод, передает «Тюменская область сегодня».