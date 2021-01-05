Тюменцы узнали, какой крем для кожи нужно использовать зимой. Это время года – целое испытание для кожи лица.– Зимой очень важно подбирать правильную уходовую косметику. И тут не может быть однозначного ответа – увлажняющий или питательный крем. В косметичке должны быть оба. Увлажнянщий крем насыщает кожу влагой, в нем содержатся влагоудерживающие компоненты. Отопление в помещениях снижает влажность воздуха на 30-40%, и атмосфера вытягивает из кожи воду. Крем восстановит ее запасы. Но он должен быть более плотной структуры, чем летом, и наносить его нужно за несколько часов до выхода из дома, чтобы успел впитаться, – сообщила косметолог Светлана Мазурова.По ее словам, питательный крем в свою очередь обогатит кожу полезными веществами, способствует обновлению клеток, восстановит барьерную функцию. Потому его нужно наносить на кожу перед долгими зимними прогулками, передает «Мегатюмень».