В рождественские каникулы тюменские деятели культуры приготовили для земляков немало интересных новинок. Три из них тюменцы смогут оценить 7, 8 и 9 января.Так, в 20:30 7 января Дворец национальных культур «Строитель» приглашает на путешествие по казахской сказке. Оно пройдет в прямом эфире в группе социальной сети ВКонтакте. Вы узнаете о могучих богатырях, диковинных животных, а также о проворных хитрецах. Самые известные герои казахских сказок - Жиренше и Алдар-Косе – умные и проворные, смекалка помогает им побеждать своих противников.На следующий вечер в 18.00 в Тюменском драматическом театре состоится спектакль «Это Тюмень, детка!». Он рассказывает о Тюмени с любовью и легким юмором от лица трех вечно живущих в Тюмени бабушек.Также, по информации департамента культуры Тюменской области, в молодежном театре Тюмени «Ангажемент» покажут один из самых уникальных спектаклей театра - «Остров Сокровищ». Активное участие в создании спектакля приняли и зрители – именно они выбирали, путем голосования в интернете, актеров на ту или иную роль.