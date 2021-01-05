В Тюменской области – очередные жертвы коронавируса. На этот раз заболевание унесло жизнь 40-летнего мужчины.– Несмотря на усилия врачей, скончались 3 человека: мужчина, 40 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной бронхопневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза; мужчина, 71 год, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной бронхопневмонии и хронических заболеваний; женщина, 67 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной бронхопневмонии и хронических заболеваний, – проинформировали в оперативном штабе Тюменской области.Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 160 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 24147), 141 человек выздоровел (за весь период – 22704), 9 детей заболели (из общего числа заболевших), 11 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 9 186 человек остаются под медицинским наблюдением, 679 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 207 пациентов с коронавирусом.