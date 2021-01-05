На перекрестке улиц Профсоюзной и 50 лет Октября в Тюмени сегодня, 5 января, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись карета скорой помощи и автобус малой вместительности.– Предварительно известно, что пострадали четыре человека, из них двое были доставлены в больницу. В связи с ДТП проводится административная проверка. Устанавливается, кто из водителей нарушил правила при проезде перекрестка, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.По словам очевидцев, маршрутка ехала на зеленый свет, а у скорой были включены проблесковые маячки.