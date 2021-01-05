Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 5 января 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 160 и составило 24 147 человек.За последние сутки в России выявлено 24 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 518 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 22 632 человека.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 284 384 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 59 506 летальных исходов, выздоровело 2 662 668 человек.Ранее \\"Комсомольская правда - Тюмень\\" писала, что в Тюменской области снижается заболеваемость COVID-19. На сегодняшний день показатель заболеваемости в регионе составляет 1 579 случаев на 100 тысяч населения. Это в 1,4 раза меньше, чем в среднем по России.