Председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области Александр Чехонин призвал горожан устанавливать максимально качественные блокирующие устройства на окна. Он утверждает, что тросовый блокиратор поможет закрыть проблему с риском выпадения детей из окон раз и навсегда.По словам кандидата педагогических наук, выкручивать из окон ручки, чтобы не дать возможности открыть их, – это не выход. Мужчина также посоветовал привлекать детей к процессу установки блокиратора, если они уже находятся в более-менее сознательном возрасте, начиная с 1-2 класса.– Электропроводка является опасной вне зависимости от возраста жилфонда. Не менее опасно и газовое оборудование, печное отопление, лекарства и бытовая химия, колющие и режущие предметы. Нужно всегда проверять исправность газового оборудования и печей, размещать ножи и ножницы, лекарства и бытовую химию таким образом, чтоб маленький ребенок точно до них не добрался, – сообщил Александр Чехонин.Он призвал отцов региона включаться в обеспечение пожарной безопасности своих домов и домов знакомых, особенно неполных семей, где женщина растит детей без мужа, передает «Тюменская линия».