Жители Тюмени стали больше передвигаться на общественном транспорте. В 2019 году было перевезено более 150 млн пассажиров, это на 3,7 млн больше, чем в 2018-м. В 2020 году пассажиропоток упал до 115 млн человек, но это связано с ограничительными мерами.– В этом году прошло 185 исследований пассажиропотоков, в том числе 110 плановых и 75 – внеплановых. Результаты использовались при сезонном распределении пассажиропотока на летние и зимние графики движения, – отметил директор департамента дорожной инфраструктуры Игорь Фролов.По его информации, большая часть пассажиров расплачивается картами. Доля таковых увеличилась с 30% в 2018 году до 75% в 2019 году. Терминалами оснащены все 100% автобусов. С 2018 года действует дифференцированный тариф: при безналичном расчете на 1 рубль дешевле. До нового года по карте «МИР» действовала скидка 6 рублей, сообщает «Вслух.ру».