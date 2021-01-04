В Тюменской области снижается заболеваемость COVID-19. На сегодняшний день показатель заболеваемости в регионе составляет 1 579 случаев на 100 тысяч населения. Это в 1,4 раза меньше, чем в среднем по России.По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо, в декабре 2020 года в регионе было зарегистрировано 5 096 случаев новой коронавирусной инфекции, что на 4,5% больше, чем в ноябре. Заболеваемость взрослых в декабре 2020 года составляла 416 случаев на 100 000 населения – в 5,5 раза выше, чем среди детей. Наибольший показатель заболеваемости отмечался среди людей старше 65 лет – 262 случая на 100 000 населения.– Среди заболевших 44% составляет работающее население, 34% – пенсионеры, 12% – неработающее население, 7% – школьники и студенты. При этом 38% заболевших заразились в общественных местах и городском транспорте, 30% – в семьях, 27% – по месту работы, – отметила Шарухо.Стало известно, что за последнюю неделю 2020 года в регионе зарегистрировано 1 092 случая заболевания, это на 4,5% меньше, чем за предпоследнюю неделю. В течение последних двух недель прошедшего года отмечалось снижение общей заболеваемости на 5% по сравнению с аналогичным предшествующим периодом. При этом заболеваемость снизилась во всех возрастных группах, в том числе среди школьников – на 62%.– В целом за последние две недели ситуация стабилизировалась. Есть признаки улучшения. Однако это не повод расслабляться. Напротив, необходимо усилить контроль за соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности, – заявил губернатор региона Александр Моор.