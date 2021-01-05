За 2020 год к коллективу тюменской Областной больницы №15, что находится в Нижней Тавде, присоединились 11 докторов, 26 медсестер и фельдшеров. Также стоит отметить, что в поселках, селах и деревнях района начали работать шесть новых smart-ФАПов.По информации Дарьи Ровбут, пресс-секретаря медицинского учреждения, за два последних года укомплектованность штатных должностей ОБ №15 врачами достигла 90 процентов. Штат среднего медперсонала укомплектован практически на 100 процентов. В 2020 году приняты на работу гинеколог, невролог, офтальмолог, стоматолог, хирург, инфекционист, несколько педиатров и терапевтов.– Мне действительно нравится здесь, в Нижней Тавде, – говорит офтальмолог Юлия Филиппова, переехавшая вместе с семьей. – Никаких пробок. И прекрасный чистый воздух. Мой рабочий кабинет прекрасно оборудован, есть вся необходимая техника. Меня обеспечили жильем и даже помогли определить двойняшек в детский сад.