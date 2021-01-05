О дыхательных упражнениях для профилактики частых простудных заболеваний у детей рассказала педиатр Тюменского кардиоцентра Наталья Трясцына. Детский пульмонолог подчеркнула, что обязательно вдох нужно делать через нос, а выдох – через рот.– При вдохе важно следить, чтобы плечи ребенка не поднимались, сохранялось спокойное положение тела. Выдох плавный и долгий. Щеки ребенка не должны раздуваться. Одно из упражнений – «воздушный шарик». Предложите ребенку лечь на пол и положить руки на животик, представив, что у него вместо животика – воздушный шарик. Теперь медленно надуваем шарик, то есть животик, а после того как мама хлопнет в ладоши (через пять секунд), шарик сдуваем, – сообщила Трясцына.Она отметила, что выполнять это упражнение можно вместе с малышом, повторяя пять раз. Еще одно упражнение называется «носорог». Ребенку нужно представить себя носорогом, который дышит поочередно через каждую ноздрю, передает «Тюменская линия».