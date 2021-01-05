Тюменцы чаще отправляют посылки в ХМАО-Югру и ЯНАО. На северные округа приходится 70% объема, 30% – по всем остальным направлениям, но в основном по России.– Есть сезонные «отправления»: посылки с пчелами в теплое время года, к праздникам – подарки. Вещи и обувь отправляют круглый год – это покупки из магазинов, пересылка при переезде. Традиционно жители Тюменской области чаще получают посылки из Москвы и Китая – из интернет-магазинов, – сообщили в пресс-службе УФПС региона.Для удобства клиентов действуют онлайн-сервисы: отслеживание почтового отправления (трек-номер), которое позволяет видеть весь путь отправления, «простая электронная подпись» дает возможность получить послание за две минуты по смс, а также курьерская доставка и вручение лично в руки получателю, запись в крупные почтовые отделения региона. Для отправителя возможно оформление и оплата посылок в режиме онлайн. Все это доступно на сайте Почты России и в мобильном приложении, передает «Вслух.ру».