Тюменцам рассказали, чем заменить алкоголь в новогодние праздники. Коктейль не обязательно должен содержать в себе градусы.– Ошибочно полагать, что коктейль - это что-то с примесью алкоголя. Напротив, разновидностей безалкогольных коктейлей чуть ли не больше. Призываю тюменцев заострить на этом внимание, – заявил бармен Дмитрий Забродин.Молодой человек отметил, что «Мохито», глинтвейн и сидр бывают безалкогольными, при этом содержат в себе привычный вкус. Дмитрий поделился с тюменцами секретом приготовления одного из коктейлей, безалкогольного мохито: «Понадобится лайм или лимон, лимонад из магазина, сахар, пучок свежей мяты из супермаркета и лёд».На дно стакана необходимо положить дольку лимона или лайма, листики мяты. Затем добавьте чайную ложку сахара и немного разотрите его ложкой, чтобы раскрыть весь аромат. Заливаете газировкой до половины стакана. Затем наполните стакан до верху кубиками льда. Простой безалкогольный коктейль, приготовление которого под силу любому, готов. Не забудьте украсить коктейль листиками мяты, передает «Тюменская область сегодня».