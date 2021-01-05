В 2020 году Департамент социального развития Тюменской области продолжил работу по развитию системы комплексной реабилитации инвалидов, как взрослых, так и детей. Программа региона по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов успешно прошла конкурсный отбор на софинансирование в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» и начала реализовываться с 2020 года.– Помогает в организации и проведении реабилитации сотрудничество социальных служб с общественными организациями. Такими, как Тюменские областные организации «Всероссийского общества инвалидов», «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых», «Всероссийского общества глухих», организаций родительской общественности. Благодаря такому сотрудничеству в различных социальных программах реабилитации за 2020 год приняло участие более 7 тысяч тюменцев с инвалидностью, – сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.Стало известно, что в 2020 году за помощью и консультацией по вопросам трудоустройства обратилось более 900 инвалидов, 179 человек официально трудоустроены, к трудоустройству привлечено 65 работодателей.