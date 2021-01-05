В Тюменской области в настоящее время по сравнению с весной 2020 года на 15% увеличилось количество вакансий водителя, продавцов продовольственных товаров – 13%. Возрос спрос на специалистов медицинского профиля.Еще одна ставшая востребованной в последнее время специальность — оператор колл-центра Единой горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции. В этой сфере нет готовых специалистов. Главным требованием являются умение работать с большим объемом информации, хорошая дикция.– По-прежнему остаются актуальными всегда востребованные электрогазосварщики, каменщики, монтажники, водители, разнорабочие. Более девяноста тюменцев получили финансовую поддержку на открытие своего дела. Наиболее популярными направлениями остаются сфера услуг и производства, – сообщают специалисты.Стало известно, что в прошлом году финансовую помощь на открытие бизнеса получили 98 человек. Наиболее популярными направлениями остаются сфера услуг и производства, из необычных в этом году — изготовление эксклюзивных изделий из кожи, обучение текстильным ремеслам, бабл-палатка — зона отдыха на берегу Андреевского озера с прозрачными палатками, передает «АиФ - Западная Сибирь».