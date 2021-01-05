Сегодня, 5 января, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Без осадков.Температура воздуха ночью будет минус 19 градусов, днем – минус 19 – 20. Вечером столбики термометров также покажут 19 – 20 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 1 – 2 метра в секунду.5 января почитается память мучеников Феодула, Саторнина и других. С этого дня уже начиналась активная подготовка к Рождественским праздникам: принято было убрать дом и готовить кутью. Наши предки по погоде этого дня предсказывали погоду ноября. Для этого дня характерна ветренная погода, поэтому в старину говорили: \\"Пришёл Федул, ветер подул\\" - это предвещало хороший урожай. Благоприятным признаком для урожая считаются ясные дни во время всего Рождественского поста (28 ноября - 6 января).