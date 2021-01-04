Тюменцы могут подать декларации 3-НДФЛ на каникулах. Проще всего это сделать через интернет.Физические лица могут их заполнить через «Личный кабинет налогоплательщика» на официальном сайте УФНС, вход возможен по авторизации госуслуг. Здесь размещена информация по налогам, имуществу, доходам плательщика. В разделе «Жизненные ситуации» нужно выбрать «Налоговая декларация 3-НДФЛ». Загрузить уже готовую или заполнить онлайн. С 1 января открылся доступ для 2020 года.– Мы рекомендуем заполнять декларации через личные кабинеты, так как это очень удобно. Я сама заполняла декларацию, ушло минут пятнадцать. Никуда ехать не нужно, тратить лишнее время. Для заявителей есть подсказки, через личный кабинет можно отслеживать статус, – рассказала заместитель руководителя Управления ФНС по Тюменской области Ольга Иванова.Срок подачи декларации 3-НДФЛ заканчивается 30 апреля (подразумеваются декларации на доходы, по возвратам можно направлять в течение года), уплатить налоги следует до 15 июля. В 2020 году сроки были изменены из-за пандемии, о корректировках на 2021 год сейчас нет речи, передает «Вслух.ру».