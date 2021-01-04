Эксперты, занимающиеся продвижением в TikTok, рассказывают, как работают алгоритмы соцсети и что делать, чтобы не попасть в «теневой бан», если он существует. По словам TikTok-продюсера Рауфа Исмаилова, сама соцсеть утверждает, что «теневого бана» нет.– Это все заманухи и байки от инфоцыган площадки. Все зависит от качества контента, если он классный, людям зайдет, и ролик наберет много просмотров. Алгоритмы TikTok запоминают все, что пользователи досмотрели до конца в ленте рекомендаций или свайпнули».С ним согласен тюменский тиктокер Егор Старченко: «На попадание в рекомендации влияет глубина интеракции — это то, сколько пользователей досматривают ваши ролики до конца».О существовании «теневого бана» можно лишь предполагать, потому что представители TikTok никогда о нем не упоминали. Пользователи соцсети рекомендуют не использовать музыку без авторских прав, накручивать просмотры/лайки/комментарии/подписчиков, ставить одинаковые теги на большинство видео.Отметим, что в 2020 году в России число активных пользователей TikTok выросло до 20,2 млн. Исследование проводила компания Mediascope, передает Moi-portal.ru.