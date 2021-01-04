Представитель тюменского управления Почты России рассказал, каким был 2020 год для местных почтовиков. Так, в начале года в регионе для клиентов был внедрен сервис электронных заказных писем. Теперь местные жители могут быстрее получать извещения и уведомления от органов власти в электронном виде.Весной из-за понятных причин большинство сервисов и услуг было переведено на дистанционные каналы обслуживания. Оформить и отправить почту, получить пенсию и соцвыплаты можно сделать на дому через почтальона. Если раньше в Тюмени всю неделю работало только центральное отделение, то с начала лета на семидневку перешли 28 отделений областного центра и Тобольска.- Завершить итоги года хочется словами благодарности в адрес неравнодушных клиентов Почты России – участников социальной акции «Подари праздник детям». Порядка 50 кг сладостей, игрушек, наборов для творчества, книг накануне Нового года передано для воспитанников детского дома «Отрада» и организации многодетных семей «Радость», – рассказали в пресс-службе УФПС Тюменской области.Стало известно, что за 11 месяцев года тюменцы получили и отправили более 1,1 миллиона посылок. Для сравнения, в ноябре 2019 года – 105, 5 тысяч посылок, а в ноябре 2020-го – почти 118 тысяч, передает «Мегатюмень».